Central no pudo con Deportivo y le sirvió el campeonato a Juventud Urdinarrain

El rojo, que venía con ventaja de dos puntos y que con el empate se aseguraba la vuelta olímpica, perdió 2 a 1 de visitante en Urdinarrain. El liebrero hizo los deberes y se llevó el premio al golear 3 a 0 a Central Entrerriano. Fue una definición en la que el fútbol del "interior" del departamento volvió a ser protagonista.

Es fútbol y es apasionante, y aunque el rojo venía de mayor a menor en las últimas fecha del torneo, llegaba con olgura a la última fecha como para sumar una nueva estrella. Pero la ilusión se estrelló contra los azules, que sin querer le dieron una mano al otro equipo de Urdi.

Lo cierto es que la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú vivió una jornada electrizante este domingo, donde Juventud de Urdinarrain se quedó con el título del Torneo Apertura 2025 luego de una combinación de resultados que mantuvo en vilo a toda la región.

Juventud hizo su parte con autoridad: derrotó 3 a 0 a Central Entrerriano con goles de Rodrigo Báez, Gastón Quinteros y Carlos Peralta, todos en la primera etapa. El equipo del sur del departamento salió decidido a ganar y cumplió su objetivo, pero todavía dependía de lo que sucediera en Urdinarrain.


Allí, Central visitaba a Deportivo Urdinarrain con la ventaja de que un empate lo consagraba campeón. Sin embargo, el “Azul” sorprendió al quedarse con el clásico chico por 2 a 1. Sergio Cano y David Tellechea marcaron para Deportivo, mientras que Agustín Benedetti descontó para el rojo. La derrota dejó sin chances a Central Larroque y abrió las puertas a la consagración de Juventud.

De esta manera, Juventud de Urdinarrain logró un campeonato que parecía lejano en la previa, ya que dependía de un traspié de su rival directo. El fútbol volvió a demostrar que nada está dicho hasta el pitazo final y que la pasión por este torneo mantiene vivo el corazón deportivo de la región.

