Desde este viernes 12 y hasta el domingo 28 de septiembre habrá una serie de actividades que convocarán a los vecinos a asistir a una variada agenda.
Central no pudo con Deportivo y le sirvió el campeonato a Juventud Urdinarrain
El rojo, que venía con ventaja de dos puntos y que con el empate se aseguraba la vuelta olímpica, perdió 2 a 1 de visitante en Urdinarrain. El liebrero hizo los deberes y se llevó el premio al golear 3 a 0 a Central Entrerriano. Fue una definición en la que el fútbol del "interior" del departamento volvió a ser protagonista.REGION15/09/2025-
Es fútbol y es apasionante, y aunque el rojo venía de mayor a menor en las últimas fecha del torneo, llegaba con olgura a la última fecha como para sumar una nueva estrella. Pero la ilusión se estrelló contra los azules, que sin querer le dieron una mano al otro equipo de Urdi.
Lo cierto es que la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú vivió una jornada electrizante este domingo, donde Juventud de Urdinarrain se quedó con el título del Torneo Apertura 2025 luego de una combinación de resultados que mantuvo en vilo a toda la región.
Juventud hizo su parte con autoridad: derrotó 3 a 0 a Central Entrerriano con goles de Rodrigo Báez, Gastón Quinteros y Carlos Peralta, todos en la primera etapa. El equipo del sur del departamento salió decidido a ganar y cumplió su objetivo, pero todavía dependía de lo que sucediera en Urdinarrain.
Allí, Central visitaba a Deportivo Urdinarrain con la ventaja de que un empate lo consagraba campeón. Sin embargo, el “Azul” sorprendió al quedarse con el clásico chico por 2 a 1. Sergio Cano y David Tellechea marcaron para Deportivo, mientras que Agustín Benedetti descontó para el rojo. La derrota dejó sin chances a Central Larroque y abrió las puertas a la consagración de Juventud.
De esta manera, Juventud de Urdinarrain logró un campeonato que parecía lejano en la previa, ya que dependía de un traspié de su rival directo. El fútbol volvió a demostrar que nada está dicho hasta el pitazo final y que la pasión por este torneo mantiene vivo el corazón deportivo de la región.
En el primer semestre de 2025 se recuperó el crédito bancario en Entre Ríos y la Región Centro, aunque los depósitos siguen en baja
Un informe del IIES-CEER sobre la evolución del sistema financiero nacional y regional, con datos hasta mayo de 2025, revela que los préstamos bancarios mostraron una notable recuperación tanto a nivel país como en Entre Ríos y el resto de la Región Centro. Sin embargo, los depósitos privados continúan sin repuntar, afectados por el desvío de fondos hacia instrumentos del mercado de capitales.
Por medio de una Unión Transitoria de Empresas que ejecuta los trabajos, la provincia de Entre Ríos financia la obra de recuperación en la Ruta Provincial Nº 51, una vía clave que conecta las localidades de Larroque y Urdinarrain.
Central Larroque y Juventud Urdinarrain ganaron y el título se definirá en la última fecha
El campeonato de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú tendrá un cierre apasionante. Central Larroque y Juventud Urdinarrain consiguieron triunfos en la penúltima jornada y mantienen viva la pelea por el título, que se resolverá recién en la última fecha.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que afecta al sur de Entre Ríos y otras zonas del centro y este del país, debido a la presencia de vientos fuertes del sudoeste y oeste. Se esperan velocidades de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h.
El sur de Entre Ríos podría verse afectado a comienzos de la próxima semana por un sistema de ciclogénesis que se espera entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Según los pronósticos, existe la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, con acumulaciones que podrían acercarse a lo que normalmente llueve durante todo agosto.
Trigo en Entre Ríos: el 96% del cultivo presenta condición entre Buena y Muy Buena
Según el Informe N° 1195 del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la superficie sembrada de trigo para el ciclo 2025/26 se proyecta en 700.000 hectáreas.
La Municipalidad de Larroque concretó la colocación de 15 nuevas columnas de iluminación LED en Avenida 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y César Taffarel.
El otro equipo de Ramón Díaz que se destaca en las grandes ligas de la raza Angus
Michael Díaz, hijo del técnico de fútbol, sería el capitán del conjunto que la semana pasada celebró otra gran temporada con su segundo remate anual de reproductores que llevó adelante Ildarraz Hermanos en Urdinarrain, con una destacada calidad genética.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó una modificación en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa que comenzará a aplicarse en 2026, con el objetivo de optimizar el control sanitario y generar un importante ahorro económico para los productores.
