Con una mezcla de tristeza e indignación, Josefina compartió su testimonio sobre cómo nació su pasión por las abejas y el duro golpe que significó este hallazgo: "Yo soy nueva en la actividad, en 2023 hice cursos en el INTA y también en la Escuela Agrotécnica de Casilda (Santa Fe). Yo no sabía nada de la apicultura, pero siempre me interesó aprender. Y después, por supuesto, me enamoré de la actividad."

El año 2024 estuvo marcado por el aprendizaje y la inversión para concretar su proyecto apícola. "A principios del 2024 me puse en campaña y empecé a averiguar. Creo que a lo largo de todo el 2024 me contacté por lo menos con 10 o 15 apicultores para que me vayan ayudando y guiando" señaló.



Luego compré maderas en un aserradero de Federación, me las enviaron en camión, fui comprando los elementos a lo largo de todo el 2024, construí los cajones, después los pinté, empecé a hacer el lugar en el apiario, en un campito de Carbó, y le encargué los núcleos a Leandro Zamora, quien me ayudó todo el tiempo. La verdad que algo a destacar es la buena voluntad, la dedicación y la solidaridad de todos los apicultores. La verdad que es algo que me pareció fantástico, tanto acá en Santa Fe, donde estoy viviendo, como en Entre Ríos."

Sobre la llegada de sus primeras colonias, lo describió como un momento de gran entusiasmo. "En noviembre me llegaron los núcleos, yo viajaba para Entre Ríos cada 15 días, las iba a visitar y me iba fijando qué era lo que pasaba, qué necesitaban, y fue creciendo rapidísimo las colmenas, se llenaron de miel, yo estaba muy contenta. Tuve una cosecha, en la que me ayudaron todo el tiempo los Zamora, una cosecha muy exitosa" indicó.







Las colmenas en plena cosecha, antes de la fumigación.



"Las abejas siguieron creciendo y siguieron produciendo miel, así que este fin de semana fui a verlas porque iba a tener otra cosecha y bueno... me las encontré muertas. Esas abejas que tanto esperé, que tanto cuidé, estaban muertas, muertas por un veneno que mata a tantos eslabones de la biodiversidad de nuestros montes, ese veneno que silenciosamente nos mata a nosotros también." relató indignada

La joven apicultora remarcó cómo la situación se replicó en otros apiarios de la zona: "Le comenté a los Zamora lo que había encontrado y ellos fueron también a un campo que tienen cerca y se encontraron con la misma situación. Después también, hablando con un chico de Ronconi, también le pasó lo mismo, a Elena también le pasó lo mismo, y todos en la misma zona."

Ante la gravedad del hecho, Josefina realizó la denuncia correspondiente: "Yo lo que hice fue ir a denunciar a la policía de Carbó, que me tomaron la denuncia. Pedí un número de seguimiento y pregunté en qué fiscalía iba esta denuncia, me dijeron que a la fiscalía de Gualeguaychú, así que bueno, hoy voy a llamar a ver si llegó la denuncia. También les mandé fotos y videos, y por otro lado me comuniqué con los agentes del SENASA."

Si bien tomó muestras por su cuenta, aún espera la confirmación del laboratorio. Sin embargo, destaca la importancia de la intervención del SENASA: "los agentes del SENASA me contaron los pasos a seguir en estos casos, que es muy importante notificarlo, no solamente por la salud de las abejas, sino también, por supuesto, por la salud pública, porque evidentemente fue una tirada de veneno bastante potente."

Josefina ya alertó a los demás apicultores afectados y esperan la pronta llegada de los agentes del SENASA para tomar muestras oficiales.



En su reflexión final, la joven apicultora hizo un llamado a la conciencia ambiental: "En los tiempos que corren me parece importante observar qué es lo que pasa en la naturaleza, las relaciones que existen, su funcionamiento equilibrado y armónico nos va a hacer mejores. Considero que la naturaleza es nuestra gran maestra y nos hemos olvidado de eso. De mi parte deseo que haya más educación ambiental, más políticas ambientales claras, que reconozcamos nuestra ignorancia y que dejemos de atropellar los ecosistemas y nuestra salud pública."

Con tan solo diez colmenas, la pérdida del 100% de su emprendimiento es un duro golpe para Josefina, quien se suma a la creciente preocupación por el impacto de los agroquímicos en la apicultura y el medio ambiente en la región.