Así lo estableció Jurado de Concursos del Consejo General de Educación (CGE), a través de la Circular 6 del 27 de marzo.

La exposición corresponde al concurso N° 188, convocado por Resoluciones N° 4425/18 CGE, N° 4718/18 CGE, N° 1957/22 CGE, N° 2199/22 CGE, Nº 3000/24 CGE.

El Listado Provisorio se publicará en la página del Sistema de Administración y Gestión Educativa (SAGE), http://www.entrerios.gov.ar/webpregase/pregase/index.php

El ordenamiento para el listado de suplencias de ascenso se enmarca en la Resolución Nº 3000/24 CGE.

Antes de realizar un reclamo cada docente deberá verificar si reúne todos los requisitos para el o los cargo/s de ascenso que aspira.

La circular precisa que sólo se podrá realizar un único reclamo exclusivamente vía SAGE, referido a la inclusión en el listado, requisitos, omisiones o diferencias en el puntaje final con respecto a los listados Nº 188 y 192.

Para ser considerados, los reclamos deben ser precisos.

La evaluación para esta actualización se toma de los listados Nº 188 y Nº192, según corresponda, por lo que no se responderán reclamos sobre conceptos, servicios, acciones de formación docente, jerarquía y zona.

Si se observa que el docente no realizó reclamos en el listado provisorio, no podrá efectuarlos en el listado definitivo. Transcurrido el período de exposición y reclamos, los docentes podrán consultar su analítico, pero no realizar reclamos.

Todos los casos y dudas no previstos o no considerados serán analizados y resueltos por Jurado de Concursos.